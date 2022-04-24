Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe ligde doludizgin koşuyor ama sarı lacivertli savaşçılar da birer birer eksiliyor. Rize’yi gole boğarak son yılların en iyi galibiyet serisine ulaşan Fenerbahçe’de Miguel Crespo şoku yaşanıyor. Pelkas ve Szalai’den sonra sakatlanan orta sahanın bel kemiği oyuncu sezonu kapattı. İkinciliği tapulamak için kalan maçlarını kazanmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal Gaziantep maçında cezalı Kim’den de faydalanamayacak. Kartal’ın bir sıkıntısı da ceza sınırındaki yıldızları.

ALTERNATİF VAR AMA

Kadıköy’deki Gaziantep sınavında Kim’in boşluğunu Tisserand’la dolduracak olan İsmail Kartal, Crespo’nun yerine ise Mert Hakan Yandaş’ı çekmeyi düşünüyor. Ancak ileri üçlü konusunda kararsızlık var. Kartal, Osayi’yi ileri çekip sağ beki Nazım’a teslim edecek ya da kanatları Rossi, Ferdi’den kurup, sol bekte Novak’a görev verecek. Derbi öncesi, Osayi, Serdar Aziz, Mert Hakan, Novak ve Gustavo’nun Gaziantep maçına ceza sınırında çıkacak olması ise hocayı endişelendiriyor.

GÖZÜ GOL KRALLIĞINDA

Rize’ye bir kere daha hat-trick yaparak gol sayısını 13’e çıkaran Serdar Dursun, gözünü krallığa dikti. “Rize karşısında biraz daha süre alabilseydim iki gol daha atabilirdim” diyen Serdar, “Mert Hakan ve İrfan Can’ın paslarıyla gol kralı olabilirim” ifadesinde bulundu.

GEÇMİŞ OLSUN

Rize’de sakatlanan Miguel Crespo, dün İstanbul’da ameliyat masasına yattı. Başarılı bir operasyon geçiren Portekizli yıldızın tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Takım arkadaşları Crespo’ya moral vermek için hastaneye akın etti.

BAMBAŞKA OLDU

Fenerbahçe’nin İsmail Kartal ile gelişimi rakamlara da yansıdı. Sarı lacivertliler daha çok gol atan, daha az gol yiyen bir takıma dönüştü. Pereira ile 17 maçta 28 gol atıp, 22 gol yiyen Fenerbahçe, Kartal’la 13 maça 36 gol sığdırdı. 13 gol yedi.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, dün 6-0'ı bugün de 23 Nisan'ı kutladı Fenerbahçe'nin çocuk yıldızı Arda Güler, dün akşam Rize'de futbol resitali sundu bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı... 25 Şubat 2005 doğumlu futbolcu her geçen gün futboluyla büyüyor.

İsmail Kartal'la son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet... Fenerbahçe'den müthiş seri Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda gole boğan Fenerbahçe son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, rakibin ilk dakikada kırmızı kart görmesine vurgu yaptı.