Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla beraber Galatasaray’da gözler 30 Nisan’da kimin başkan olacağına çevrilmiş durumda. Camia, sandıktan çıkacak sonucu beklerken, Domenec Torrent ise kariyerine İstanbul’da devam etmenin hesaplarını yapıyor. Hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk yaptıkları açıklamalarda teknik heyette değişikliğe gitmeyi planladıklarını belirtseler de İspanyol çalıştırıcı kalan bütün maçlarını kazanıp adayların fikrini değiştirmeyi hedefliyor.

RAPORUNU HAZIRLIYOR

Torrent, bir yandan da yeni gelecek başkana sunmak üzere raporlar hazırlıyor. Katalan çalıştırıcı takımdan ayrılacak isimlerden, yerlerine alınmasını düşündüğü oyunculara, altyapıdan takıma dâhil etmeyi planladığı isimlere kadar detaylı bir rapor sunacak. Torrent, beklediği verimi alamadığı Morutan ve Barış Alper’i defterden sildi. Büyüt umutlarla transfer edilen iki genç yıldız Yeni Malatya maçından sonra Altay karşılaşmasının kadrosuna da alınmadı.

Galatasaray'da Morutan'a kesik Büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu, İspanyol teknik adamın gözüne giremedi. Morutan ilk defa kadroya alınmadı