Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Volkan Bayarslan.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Kümede kalma savaşı veren Altay ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı. İzmir ekibi bu maçı kazanıp Giresunspor'la puan farkını 7'ye indirmek istiyor. Galatasaray'ın kazanması halinde Altay'ın kalan 4 haftada 10 puan farkı kapatması gerekecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada çıktığı 16 maçın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 8'ini yitirdi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Altay maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

ALTAY - GALATASARAY 84. RANDEVU

İki takım bu akşam tarihlerinde 84. kez karşı karşıya gelecek. 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

İzmir'deki maçlar:

Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.

Farklı skorlar:

Galatasaray, Altay ile yaptığı karşılaşmalarda en farklı skorlu galibiyeti 1996-97 sezonunda rakibini 8-1 yenerek aldı. Altay ise rekabetteki en farklı galibiyetlerini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elde etti.

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