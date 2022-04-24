Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de 3 maçtır mağlup olan ve düşme hattına kadar gerileyen Ankara Keçiörengücü, 34. haftada Menemenspor'u tek golle devirdi. Başkent ekibine 3 puanı getiren golü 30. dakikada Friday Eze kaydetti. 5 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi bu yenilgiyle 37 puanla 16. sırada kaldı. Keçiörengücü ise puanını 41 yaparak rahatladı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada rakip ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın Çalış’ın etkili şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.

21. dakikada Taşkın Çalış’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Batuhan, topu güçlükle kurtardı.

30. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünden bulan Olawoyin, takım arkadaşı Eze’ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

70. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma’nın vuruşunda, kaleci Batuhan’da gole izin vermedi.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Nijeryalı oyuncunun sert ve düzgün şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Kemal Mavi xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 87 ?), Muharrem Cinan xx, Uzodimma xx (Hamza Gür dk. 74 x), Alhassan xx (Erkam Reşmen dk. 87 ?) Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk. 81 ?) Aykut Çeviker xx, Olawoyin xx, Eze xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ali Yavuz Kol, Djibrila, Manaj

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Muhammed Himmet Ertürk xx, Oğuzhan Çapar xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Ömer Şahbaş xx (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 46 xx) Gomes xx (Kehinde dk. 68 x) Jiakponna xx (Emre Özer dk. 46 xx) Cisse xx, Sabbah xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46 xx, Sinan Akgöl dk. 86 ?) Abdullah Aydın xx, Ahmet Sağat xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Kerem Paykoç, Enes Sağlık

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Eze (dk. 30) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Uzodimma, Alhassan (Keçiörengücü), Seyfettin Anıl Yaşar, Oğuzhan Çarpar, Muhammed Himmet Ertürk (Menemenspor)