Türkiye Gazetesi

Hollanda'da 4,542 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla mücadele eden Can Öncü, çekişmeli geçen yarışı üçüncü sırada tamamladı. Dünya Supersport Şampiyonası takviminin ilk yarışına İspanya'da çıkan Can, bu yarışta da üçüncü sırayı almıştı.

Yarışta, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ise ikinci oldu. Öte yandan MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 10. sırada tamamladı.

DENİZ ÖNCÜ PORTEKİZ'DE 4. OLDU

Red Bull KTM Tech3 takımı sporcusu milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağında, Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde mücadele etti.

Pole pozisyonundan start alan Deniz, yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Altı Türk motosikletçi bu hafta sonu dört ayrı ülkede piste çıkıyor... Milli motosikletçiler bu hafta dört ülkede piste çıkacak... Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü, İlayda Yağmur Yılmaz ve Turgut Durukan, 22-24 Nisan'da yapılacak yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.