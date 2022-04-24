Türkiye Gazetesi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası Rus finaline sahne oldu. Dünya 122 numarası 21 yaşındaki Anastasia Potapova, dünya 29 numarası ünlü tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek kupaya uzandı.

25 yaşındaki Kudermetova bu yıl Dubai'de de finalde kaybetmişti. Potapova ise kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu İstanbul'da yaşamış oldu.

ÇİFTLERDE BOUZKOVA-TORMO ŞAMPİYON

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo ikilisi, Natela Dzalamidze-Kamilla Rakhimova ikilisi ekibini 6-3, 6-4'lük setlerle yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan çifte, kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş verdi.

Törende konuşan Bouzkova, "Bu atmosferde oynamak çok güzel. Bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkürler." dedi. Tormo ise organizatörlere ve seyircilere teşekkür etti.

Championship Istanbul’da çeyrek final heyecanı... Berfu Cengiz/İpek Öz çifti erken elendi TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da tekler ana tablosunda yoluna devam eden sekiz raket belli oldu. Çitlerde çeyrek finale yükselen milli raketler Berfu Cengiz/İpek Öz, turnuvaya veda etti.