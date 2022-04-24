Spor Toto 1. Lig’in sonuna yaklaşıldı. Ligde 35. haftaya girilirken maç programında değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak" ifadelerine yer verildi.
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:
Adanaspor - Boluspor
BS Ümraniyespor - Balıkesirspor
Menemenspor - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Kocaelispor
RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor - İstanbulspor
A. Denizlispor - Gençlerbirliği
Manisa FK - Bursaspor
MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takım belli oldu Spor Toto 1. Lig'de Adana maçından mağlup ayrılan Balıkesirspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Göztepe'nin Süper Lig macerası sona erdi Süper Lig'in sonuna yaklaşırken küme düşen takımlar da belli olmaya başladı. İzmir ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK'yla oynadığı maçta 1-1 berabere kalınca küme düşmesi kesinleşti.
Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Altay deplasmanında Deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 34. haftada Altay'a konuk oluyor. İzmir ekibi bu maçı kazanıp Giresunspor'la puan farkını 7'ye indirmek istiyor. Galatasaray'ın kazanması halinde Altay'ın kalan 4 haftada 10 puan farkı kapatması gerekecek.