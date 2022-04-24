Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig’in sonuna yaklaşıldı. Ligde 35. haftaya girilirken maç programında değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:

Adanaspor - Boluspor

BS Ümraniyespor - Balıkesirspor

Menemenspor - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Kocaelispor

RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor - İstanbulspor

A. Denizlispor - Gençlerbirliği

Manisa FK - Bursaspor

MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takım belli oldu Spor Toto 1. Lig'de Adana maçından mağlup ayrılan Balıkesirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Göztepe'nin Süper Lig macerası sona erdi Süper Lig'in sonuna yaklaşırken küme düşen takımlar da belli olmaya başladı. İzmir ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK'yla oynadığı maçta 1-1 berabere kalınca küme düşmesi kesinleşti.

Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Altay deplasmanında Deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 34. haftada Altay'a konuk oluyor. İzmir ekibi bu maçı kazanıp Giresunspor'la puan farkını 7'ye indirmek istiyor. Galatasaray'ın kazanması halinde Altay'ın kalan 4 haftada 10 puan farkı kapatması gerekecek.