Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Altay deplasmına gitti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Galatasaray karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı. Puanını 47'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 11.'liğe yükseldi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Dış sahada son galibiyetini İzmir'de Göztepe karşısında alan Galatasaray, 3 maç aradan sonra dış sahada tekrar 3 puan kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçından sonra İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından puan çıkaramamıştı. Bu sezon dış sahada kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride kalan 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

ALTAY İÇİN KRİTİK HAFTA

Galatasaray yenilgisiyle 30 puanda kalan ve düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 10 puan gerisinde bulunan Altay'ın gelecek haftaki sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

KEREM'DEN 9. GOL

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.

MARCAO CEZALI

Galatasaray'da ikinci yarıda sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi. Marcao, yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken hakem Volkan Bayarslan'ın sahayı yakın noktadan terk etme uyarısını dikkate almayınca sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Marcao gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı 10 bin 52 taraftar takip etti.

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