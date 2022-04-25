Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin bitmesine sayılı günler kala farklı hesaplar içerisinde. Transfer ettiği oyuncuya bile mukavele yaparken forma satarak, ticari zekâsını gösteren Ağaoğlu, şimdi şampiyonluğa odaklanmış durumda. Takım bu hafta sahasında Antalyaspor ile berabere kalsa bile şampiyonluğunu ilan ediyor. Yönetim bu durumu maddiyata çevirmek niyetinde.

YENİ PLANLAR VAR

Hele de pandemi sebebiyle gelirlerin ciddi anlamda düştüğü yayın gelirlerinin azaldığı ortamda. Forma satışlarında rekora koşan Karadeniz ekibi buna şampiyonluk bayraklarının satışı ve diğer lisanslı ürünleri de ekleyerek yaklaşık 150 milyon lira civarında bir ciro hedefliyor. Ki Başkan Ağaoğlu'nun tarihî başarıyı ekonomik getiriye dönüştürmek için camia içerisinde farklı planlarının da olduğu ve bunları önümüzdeki günlerde hayata geçireceği konuşuluyor.

ÇİFTE KUTLAMA

Trabzonspor'da yeni sezon planlaması da yapılıyor. Abdullah Avcı ile yapılan fikir alışverişi sonrası sözleşmesi biten Nwakaeme'nin takımda kalmasına karar verilmişti. Nijeryalı oyuncu ile önümüzdeki günlerde üç yıllık yeni mukavele yapılacak.

ŞAMPİYONLUK TARİFESİ

Trabzonspor'un cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Bilet fiyatları, VIP Platinum 5 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olarak duyuruldu.

Tribünden Adana dürüm attılar! Trabzonspor maçında "sahalarda ender görülebilecek" an Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 1-3 kazandı ve şampiyonluğun resmen ilanını sadece 1 puan kaldı. Gergin bir atmosferde oynanan maçtan önce tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. Yusuf Erdoğan'a isabet eden Adana dürüm "sahalarda ender görülebilecek" an olarak kayıtlara geçti.

Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.