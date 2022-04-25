Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hedefsiz bir şekilde artık ligin bitmesini bekleyen Galatasaray, Malatya’dan sonra Altay’ı da yenmeyi başardı: 1-0. Sarı kırmızılılar galibiyet serisini sürdürüp kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşamamak isterken, Ege temsilcisi sahasında yaşadığı mağlubiyet sonrası Süper Lig’de kalma şansını çok azalttı. Cimbom kazanmasına kazandı ama oynadığı futbolla taraftarının gönlünü alamazken, ikinci yarıda da korku dolu anlar yaşadı.

SİHİRBAZ KEREM

İki taraf da mücadeleye golü düşünerek başladı. Altay önde baskı yaparak Aslan’ın oyun kurmasını engellemeyi hedefledi. Bu planın ilk dakikalarda tutmasına rağmen, ‘Harry Potter’ lakaplı Kerem 8’de ustalığını konuşturdu. Sarı kırmızılıların ilk atağında sol çaprazdan içeri girip, çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı:1-0. 11 ve 21’de Nelsson ile Marcao’nun kafa vuruşlarında Lis kalesini kapatmayı başardı.

TUTSAK KALDI

Kaybedecek bir şeyi kalmayan Altay ikinci yarıya bütün riskleri alarak başladı. Sadece hücuma odaklanan siyah beyazlıların baskısı, Galatasaray’ın bütün dengesini bozdu. Rodriguez’in arka arkaya iki sert şutunda Muslera başarılıydı. 67’de Poko’nun Alpaslan’ı geçip yerden arka direğe kestiği topa Nelsson kayarak son anda müdahale etti ve mutlak golü engelleyen isim oldu. Son dakikada Poko'nun vuruşunu bir kere daha Muslera çıkarttı.

FUTBOLCULAR DA ŞAŞKIN

G.Saray'ın stoperi Nelsson, "İyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik ama bazen anlamsız şekilde olmuyor. Üç puanla dönüyoruz" derken Emre Kılınç, "Altay düşme hattında. Bu tip maçlar Barcelona'dan bile zordur. Bu sene çok gol kaçırıyoruz, anlayamıyorum" sözlerini kullandı.

Galatasaray'da haftaya seçim var Galatasaray yönetiminin işaret ettiği 30 Nisan’daki genel kurul için takvim yeniden işlemeye başladı. Mahkemenin kararıyla Burak Elmas, bir sonraki seçime girebilecek.