Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor - Trabzonspor maçının tartışmalı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, "Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı, aklım oradaydı" dedi.

Bordo-Mavililer'in 1-3 kazandığı maçın 6. dakikasında ev sahibi aleyhine verilen penaltı kararı çok tartışılmış ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçın ardından sert açıklamalarda bulunmuştu. TV100'de yorumculuk yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel'e konuşan Uğurlu, yanlış karar verdiğini kabul etti.

"ÖBÜR AÇIDAN GÖRSEM BEN DE VERMEZDİM"

Hakem arkadaşıyla telefonda konuştuklarını aktran Bitnel'e göre Uğurlu şunları söyledi: "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması."

Yaşar Kemal Uğurlu'nun açıklamaları şöyle: "Ben Trabzon'a geçtiğimiz ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon'a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım. Bir de bu insanın tuttuğu oruçlar kabul mu olacak?

Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı geri iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakemlere öfke kustu: “ Tüm Türkiye tiyatro seyretti” Dün akşam Trabzonspor Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan Karadeniz ekibinde bayram havasına girilmiş durumda. Maçın ardından hakem yönetimine isyan eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Hakemleri eleştiren Sancak, "Statta olsaydım 3 tane televizyon kırmıştım. Maalesef cezalı olduğum İçin kıramadım. Beşiktaşlılar kusura bakmayın; tiyatro seyretti tüm Türkiye! Ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi." paylaşımlarında bulundu.

"Adana Demirspor'u dağıttık, 8. şampiyonluğa kucak açtık" Trabzon yerel basını ne yazdı? Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yenerek ligde puanını 76'ya yükselten Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Şampiyon Trabzonspor'a gece yarısı coşkulu karşılama... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor u 3-1 yenerek, ligde puanını 76'ya yükselttiği maçın ardından kente dönen bordo-mavili futbolcular havaalanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Karadeniz ekibi 30 yıllık şampiyonluk hasretini haftaya evinde dindirebilir. Abdullah Avcı'nın takımına 1 puan yetiyor.