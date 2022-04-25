Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Ligde geçen hafta Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ VAR'I ARDA KARDEŞLER

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu. Kardeşler‘e AVAR olarak Kadir Sağlam ve Can Cengiz eşlik edecek.

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VALERIEN ISMAEL'İN 4. SINAVI

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Kartal, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Sarı kart cezası nedeniyle GZT Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton, bu karşılaşmada görev alabilecek. 2 gün önceki antrenmanda sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın ise çekilen MR'ında bileğin iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme tespit edilmişti. Valerien Ismael'in sahaya süreceği muhtemel 11 şöyle:

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Nkoudou, Teixeira, Batshuayi

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 78 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, evindeki son 5 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta 2019-2020 ve 2018-2019'da 3-2'lik skorla yenerken, 2017-2018'de 2-1 ve 2016-2017'de 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, geçen sezonki karşılaşmada ise rakibine 3-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 13 kez mağlup etti. Siyah-beyazlı takım evinde rakibiyle oynadığı 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda sadece bir kez yenebildi. Beşiktaş, 2012-2013 sezonunda evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

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