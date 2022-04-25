MHK tarafından düdük astırılan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı bozması sonrası yeşil sahalara geri döndü. Dün oynanan Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalan Çakır, taraftarların alkış desteği ile duygusal anlar yaşadı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Cüneyt Çakır ve ekibi alkışlarla karşılandı. Taraftarların destekleriyle duygulanan Cüneyt Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı. Çakır, taraftarın desteklerine ise eğilerek karşılık verdi.
İşte o görüntüler;
Cüneyt Çakır Süper Lig'e geri dönüyor Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sürpriz bir şekilde listeden çıkarılan Fifa kokartlı hakem Cüneyt Çakır geri dönüyor. Çakır, pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserisopr arasındaki maçı yönetecek.
İsviçre Federasyonu’ndan Cüneyt Çakır’a tarihi teklif! TFF’den onay bekleniyor MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır’a İsviçre Futbol Federasyonu’ndan teklif geldi. Maç yönetmesi için Çakır’a teklif götüren İsviçreli yetkililer, teklifini TFF'ye de bildirdi. Eğer TFF’den onay çıkarsa Cüneyt Çakır Dünya Kupası’nda maç yönete bilecek.
Cüneyt Çakır Süper Lig’e veda ediyor! Yeni adresi herkesi şaşırttı FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig’i bırakıyor. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel yaptığı açıklamada, Cüneyt Çakır’ın önümüzdeki sezon Türkiye’de hakemlik yapmasına izin verilmeyeceğini ve deneyimli hakemin Suudi Arabistan’da çalışacağını söyledi.