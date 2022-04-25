Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, play-off serisinin 3. maçında AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor. Milano'daki ilk maçı 48-664 kazanarak seride 1-0 öne geçen Lacivert-Beyazlılar, 2. maçı Shavon Shields'ın son bölümdeki etkili oyunuyla 73-66 kaybetmişti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ev sahibi avantajını ele geçiren Efes, Sinan Erdem'de oynayacağı iki maçı da kazanarak adını Belgrad'da düzenlenecek organizasyona yazdırmak istiyor.

ANADOLU EFES- OLİMPİA MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Bugün Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN CONNECT'ten yayınlanacak. Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 764. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 516. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine mağlup oldu.

Ergin Ataman "İstanbul'da, buradaki atmosferin üç katını görecekler." demişti.

ANADOLU EFES- OLİMPİA MİLAN BİLETLERİ TÜKENDİ

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında 37. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 36 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise AX Armani Exchange Milan kazandı.