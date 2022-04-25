Trabzonspor’un Brezilyalı futbolcusu Bruno Peres’ten üzen haber geldi. Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyunu bırakmak zorunda kalan Peres’in ameliyat olacağı açıklandı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Bruno Peres’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, konuyla ilgili “Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres’in bugün çekilen MR’ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe'de sakatlık şoku Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlanıp oyuna devam edemeyen Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı.
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