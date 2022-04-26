Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hayali suya düştü gibi. Son yedi maçın altısını kazanan Kasımpaşa ilk 45'in neredeyse tamamını kendi yarı sahasında geçirmesine rağmen soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karambolde yapılan vuruş ve bir de gelişi güzel uzaklaştırılan top sonrası gelen gol tabelada iki farklı Kasımpaşa üstünlüğü oluşturdu.

SOL KANAT DEĞİŞTİ

Sol kanatta Umut ile Emirhan'ın ikinci yarıya başlaması Kartal'a hücumda canlılık getirse de önde kurulan savunmanın arkasına atılan toplar Kasımpaşa'nın tehlikeli olmaya devam etmesini sağladı. Valerien Ismael çok övündüğü 3-4-3'ten vazgeçerek 4-4-2'ye döndü. Yapılan hamlelerle birlikte oyun içinde sistemin sürekli değişmesi sebebiyle siyah beyazlı oyuncuların kafalarının karıştığı görüldü.

ISMAEL SINIFTA KALDI

Stoperlere verilen oyun kurma görevi ve ağırlıklı olarak kanattan hücum etme planı sebebiyle Josef ile Pjanic vasıfsız ve etkisiz kaldı. N'Koudou ilk defa sağ kanatta oynadı, bocaladı. Beşiktaş'ın transfer listesindeki Muleka'nın iki golle yıldızlaştığı gecede Valerien Ismael göreve başladığından bu yana taktiksel anlamda ilk defa sınıfta kaldı.

TARAFTAR TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Maçtan sonra siyah beyazlı taraftarlar futbolcuları ve Valerien Ismael'i tribüne çağırdı ve, "Aldırma gönül aldırma" tezahüratları yaptı. Ancak genç futbolcu Emirhan İlkhan, tribün yerine yedek kulübesine girdi ve hüngür hüngür ağladı. Taraftarlar yönetimi de istifaya davet etti.

İLK YARIDA UYUDUK!

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, "Kasımpaşa özellikle ilk yarı bizden çok daha iyiydi. Biz bu bölümde uyuduk. Ne yapsak maçı döndüremedik. Taraftar büyük destek oluyor ama karşılığını veremiyoruz. Çok kötü bir sezon" dedi. Josef gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kapalı gişe... Kartal 3 puana kilitlendi Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, evinde son 5 maçtır mağlup ettiği Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah-Beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Son 6 maçının 5'ini kazanan Paşa çok formda...

Cazibe merkezi Beşiktaş Mustafa Eskihallaç, Tayfur Bingöl, Ozan Tufan, Abdülkerim Bardakçı, Halil Akbunar.. Hepsinin isteği gelecek sezon siyah beyazlı formayı giymek