Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da başkan adaylarından Metin Öztürk, 30 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde GS TV’de ‘Seçime Doğru’ programında açıklamalarda bulundu. Öztürk’ün açıklamaları şöyle: “Kiralıktan dönecek 10 oyuncumuz var. Yeni transferler kadar önemli. Burada önemli olan yatırımı doğru yapmak. Gomis’ten Falcao’ya olan süreçte 50 milyon avroya yakın bir tutarı kaybettik. Bir de Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Geriye dönüp baktığınızda acayip bir kaynak israfı var...”

HEDEF ŞAMPİYONLUK

“Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok. Torrent’i göndermeye gelmiyoruz. Bizim için Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk olmalı. Hocamızla devam etmezsek, görüştüğümüz iki üç isim var. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaklaşık 25 milyon avroluk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır...” > Yalımcan Sarpyel

TÜZÜK DEĞİŞMELİ

“Burada 10 yıl önce yapılan ve birkaç eksiği olan tüzüğümüz var. Mali ve idari ibrayı tek ibra yapacağız. Eldeki tüzüğü değiştirmezseniz, her sene seçim yaparsınız.”

STADA YENİ SPONSOR

"Nef, ‘Daha çok para veren varsa ben çekilirim’ dedi. Daha iyisini bulana kadar mücadele edeceğiz. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor.”

SIRADA SİVAS VAR

Malatya’dan sonra Altay’ı yenerek iki de iki yapan Galatasaray, Sivasspor maçının hazıklarına ara vermeden başladı. Ege temsilcisi karşısında tam süre alan isimler günü yenileme çalışmasıyla tamamlarken diğer oyuncular ise çift kalede taktik idman gerçekleştirdi.

Galatasaray Altay'ı tek golle geçti Galatasaray, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 yendi. Altay'ın küme düşme tehlikesi sürüyor.

Galatasaray'da haftaya seçim var Galatasaray yönetiminin işaret ettiği 30 Nisan’daki genel kurul için takvim yeniden işlemeye başladı. Mahkemenin kararıyla Burak Elmas, bir sonraki seçime girebilecek.