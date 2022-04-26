Türkiye Gazetesi

Yakalanan 10 maçlık yenilmezlik serisi ile lig ikinciliğine oynayan ve lider Trabzonspor ile puan farkını kapatan Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör. Göreve geldiği günden bu yana sarı lacivertlilerde gösterdiği başarılı performans ile taraftarların güvenini kazanan İsmail Kartal'ın anlaşması sezon sonunda bitecek ancak bu başarılı performans, camiada işleri değiştirdi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezona yeni teknik direktör ile girmek istiyor. Koç'un listesinde Löw ve Jorge Jesus gibi isimlerin ön plana çıktığı ifade edilirken, Koç'un bu isimlerle görüştüğü ve birinci sıraya Jesus'u koyduğu iddia edildi.

TARAFTARLAR 'KARTAL' DİYOR

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının Benfica ile kontratı biterken, geçtiğimiz günlerde de ekibi ile buluşup fotoğraf paylaşmıştı. Bu kare "Fenerbahçe teknik ekibi" olarak yorumlanırken, taraftarda ise İsmail Kartal'ın devam etmesi görüşü hakim.

10 maçlık yenilmezlik serisi ile takımı ikinci sıraya kadar çıkaran Kartal'ın, teknik patronluk koltuğunda kalmasını isteyen taraftar, geçen sezon takıma alışan Emre Belözoğlu'nun gönderilmesi sonrasında yaşanan sorunların tekrarlanmasını istemiyor.

Bu arada aralık ayından beri boşta olan Jesus ile ekibinin maliyetinin 9 milyon Euro (Yaklaşık 142 milyon TL) olduğu öğrenildi.

SON TAKIMLARINDA NE YAPTILAR?

İSMAİL KARTAL - FENERBAHÇE

17 maç, 10 galibiyet

1.94 puan ortalaması

JORGE JESUS - BENFICA

83 maç, 53 galibiyet

2.11 puan ortalaması

Fenerbahçe'nin galibiyet sevinçlerine sakatlık gölgesi Göztepe maçında Pelkas, Shakhtar karşılaşmasında Szalai derken, son kayıp Rize’de sezonu kapatan Crespo oldu. İsmail Kartal alternatif arayışlarına başladı.