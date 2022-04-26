Türkiye Gazetesi

19 Nisan'da Ülker Stadı'nda oynanan ve tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına destek amacıyla kullanılacak olan Fenerbahçe-Shaktar Donetsk maçından elde edilen gelir açıklandı. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 milyon Grivna yani yaklaşık 2.5 milyon TL gelir elde edildiğini duyurdu.

"BARIŞ İÇİN HER ZAMAN YAN YANA"

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda mağdur olan insanlara yardım hedefiyle ve 'Barış İçin Futbol' sloganıyla oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından elde edilen gelirin açıklandığı paylaşıma Fenerbahçe cevap verdi. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından, "Barış için her zaman yan yana" paylaşımını yapıldı.



Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında Ukraynalı taraftarlar da tribünde yer aldı

FENERBAHÇE'DEN TEK GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmişti.

Kadıköy’de oynanan bu anlamlı maçın biletleri 50, 100 ve 200 TL’den satışa çıkmış ve toplam 11 bin 781 bilet satın alınmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, bu maçta futbolcuların giydiği formaları açık artırma sitesinden satacak ve elde edilecek tüm gelir Ukrayna’daki mağdur insanların yararında kullanılacak.

Ali Koç: 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kulübe verilen ‘Fair Play Şeref Bayrağı’ göndere çekim töreninde sarı-lacivertli kulübün 28 şampiyonlukla en fazla şampiyon olan takım olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlanıp oyuna devam edemeyen Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı.