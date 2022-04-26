Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile girdiği şampiyonluk yarışında 1 puan farkla zirvede yer alan Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği demeçlerde Türkiye'de tuttuğu takımı açıklayan ve Türkiye'de oynamak istediğini belirten Gündoğan, bu istediğini yineledi.

Gündoğan'ın Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak istediği ancak şu ana kadar Manchester City yönetiminden İlkay'a yeni sözleşme teklifi gelmediği iddia ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; Manchester'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay, ayrılma durumunda ise Süper Lig'de ve MLS'de forma giyebileceğini açıkladı.

"TÜRKİYE DOĞAL OLARAK İLGİMİ ÇEKİYOR"

Sport1'e konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "Köklerimden dolayı Türkiye doğal olarak ilgimi çekiyor. ABD'yi de seviyorum, birkaç kez tatilimi orada geçirdim. Ama şu anda bu konu hakkında düşünmüyorum. Manchester City'deki sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Burada hem sportif, hem kişisel anlamda çok mutluyum. Kendimi City formasıyla emekli olurken hayal edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önceki demeçlerinde Türkiye'de tuttuğu ve oynamak istediği takımı da söylemişti.

"2000'DEKİ FİNALİ DÜNMÜŞ GİBİ HATIRLIYORUM"

İlkay Gündoğan, GOAL'e verdiği röportajda kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını ve ailesinden gelen Galatasaray sempatisini anlatmıştı. Gündoğan, "Galatasaray maçları herkesi aynı odaya toplayan bir aile etkinliğiydi. 2000'deki UEFA Kupası finalini hala dünmüş gibi hatırlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gündoğan, daha önce çocukluk takımı olan Galatasaray için forma giymek istediğini de dile getirmişti.

38 MAÇTA 8 GOL VE 6 ASİST

2016'da Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve uzun süredir Guardiola'nın vazgeçilmez isimlerinden olan İlkay, bu sezon 38 maçta 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

Premier Lig'de bu sezon 23 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan İlkay, 6 gol ve 4 asistle takımın zirvede yer almasına önemli katkıda bulundu.

Golü attı, tarihe geçti! İlkay Gündoğan, Mesut Özil'i geride bıraktı İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Burnley'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester City liderliğini sürdürdü. İki golden birini kaydeden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise attığı gol ile Mesut Özil'i geride bırakarak tarihe geçti.