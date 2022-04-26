Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon 3. lig ekibi 24 Erzincan'dan Galatasaray'a transfer olan ve iddialı performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Aslan'ın kasasını da doldurdu. Bu sezon takımın skor yükünü çeken Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerla takımına maddi olarak da katkı verdi. Bu bağlamda Kerem, attığı gollerle Galatasaray'ın kasasına 12.3 milyon liralık katkı sağladı.

Kerem bu sezon 9 gol kaydetti.

KEREM'İN GOLLERİYLE GALATASAY 12 MİLYON 300 BİNTL'LİK PUAN PRİMİ KAZANDI

24 Erzincan'dan Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, ligdeki golleri ile puanları getirirken, kasayı da dolduruyor. Altay maçında 3 puanı getiren golü atan 23 yaşındaki yıldız, gol sayısını 9'a çıkardı. Kerem, ayrıca bu sezon 3 de asist yaptı ve performansıyla G.Saray'ın 12 puanına direkt katkı yaptı. Akşam'daki habere; G.Saray, böylece TFF'den 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazanmış oldu.

BİR DAHAKİ SEZON 8 MİLYON LİRA ALACAK

Bu sezon ligde 33 maç oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun G.Saray olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon 6 milyon 730 bin TL yıllık ücret alacak. Kerem'in önümüzdeki sezon ücreti ise 8 milyon TL'ye çıkacak. 2023-24 sezonunda ise Aktürkoğlu'na 10 milyon TL yıllık ücret ödenecek. 23 yaşındaki oyuncu, 2024-2025 sezonunda 11 milyon TL, 2025-2026 sezonunda ise 12 milyon TL kazanacak.

Kerem'in attığı goller G.Saray'a TFF'den 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazandırdı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Avrupa takımlarının yakın takibinde olan Kerem'in piyasa değeri 15 milyon euro. Devre arasında Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için G.Saray'ın kapısını çalmıştı. Almanlar'ın 15 milyon euroluk teklifi Sarı-Kırmızılı Yönetim, tarafından geri çevrilmişti. Arsenal, Totteham ve Olympique Lyon gibi ekipler de genç oyuncuyu yakından takip ediyor

Aslan pençesi Kerem Aktürkoğlu Sarı kırmızılı takım sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle üç puana uzandı. Cimbom deplasmanda üç maç sonra kazanırken, genç yıldız bu sezon 12 gol, 7 asistlik performansa ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi öncesi paylaşım Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve bir süredir tedavi gören Kerem Aktürkoğlu, derbi maçında yer alacağını belirtti. Mesajında ise efsane film serisi Harry Potter animasyonunu kullanan Aktürkoğlu, sosyal medyayı salladı.

Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.