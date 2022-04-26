Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Tiran'ın bu gelişmeyle birlikte futbolculuk kariyerine de son vereceği biliniyor. Bu kapsamda Turan'ın futbulculuktan sonra yapmayı planladığı mesleğe dair bir iddia geldi. Ajansspor'un haberine göre; deneyimli futbolcunun sonraki meslek hedefi teknik direktörlük oldu.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYMİŞTİ

İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza atan Arda Turan futboldan kopmayacak.

Jübile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

Arda Turan futbol kariyeri kadar hareketli özel hayatıyla da medyada çok kez gündem oldu.

ARDA TURAN HAYATI, KARİYERİ

Arda Turan, 30 Ocak 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola da Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki Altıntepsi Makelspor'da başladı. 1997'den 2000 yılına kadar bu kulüpte oynadı. 2000 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2005 yılına kadar alt yapıda oynadı. 2005-06 sezonunun ikinci yarısında Manisaspor'a kiralandı. Ankaragücü'ne karşı deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmada, hem kulüp kariyerindeki hem de Süper Lig'deki ilk golünü attı. Ayrıca bu maç Manisaspor formasıyla çıktığı ilk resmî karşılaşma oldu.

Manisaspor'da yarım sezon forma giyen Turan daha sonra Galatasaray'a döndü. Sarı kırmızılı forma ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005 tarihinde Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselen Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplamda 190 kere Galatasaray formasını giydi ve 44 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takım ile, 2007-08 sezonunda Süper Lig, 2004-05 sezonunda Türkiye Kupası ve 2008 yılında Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2011 yılında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer oldu. Dört sezon Atlético formasını giyen Turan, bu kulüpte 2012 yılında UEFA Süper Kupası, 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2013-14 sezonun La Liga, 2012-13 sezonunda Copa del Rey ve 2014 yılında Supercopa de España şampiyonluklarını yaşadı. 6 Temmuz 2015 tarihinde Barcelona'ya transfer oldu. Turan, 6 Ocak 2016 tarihinde Espanyol ile oynanan Copa del Rey maçıyla birlikte Barcelona'daki ilk resmî maçına çıktı. Burada çeşitli kulvarlarda toplam 55 karşılaşmaya çıktı ve 15 gol kaydetti.

2011 yılının Ağustos ayında, €12.000.000 bonservis ücreti karşılığında İspanyol kulübü Atlético Madrid'e transfer oldu. Bu bonservis bedeli Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu olmasını sağladı.

Turan, 13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren iki buçuk sezon kiralık olarak İstanbul Başakşehir takımına transfer oldu.

Turan, Türkiye millî futbol takımında ilk maçına 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşında, Lüksemburg ile oynanan özel maçta çıktı. Türkiye forması ile ilk golünü ise 25 Mayıs 2008 tarihinde Uruguay ile oynanan ve 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan özel maçta attı. Turan ay yıldızlı forma ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etti. Türkiye yarı finale kadar yükselirken, Turan turnuvanın ardından Alman Bild gazetesi tarafından oluşturulan, turnuvanın en iyi on biri listesinde gösterildi.

22 Kasım 2019'da oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim ile barıştığını beyan edecek şekilde elini öptü. Fatih Terim, maç sonunda Arda ile aralarında bir sorun olmadığını, onun geri dönmesini onaylayacağını söyledi.

4 Ocak 2020'de Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'a olan sevgisini belirtti ve geri dönmek istediğini söyledi. Bu açıklama, pek çok Galatasaray taraftarının tepkisini çekti ve eleştirildi. Bazı taraftarlar da Arda'ya destek verdi.

Nihat Kahveci, Arda Turan'a seslendi: Bırakmayı bilmek lazım Fenerbahçe karşılaşmasındaki performansı ve kilo almış görüntüsü ile eleştirilerin hedefinde olan Galatasaray kaptanı Arda Turan hakkında bir açıklama da eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den geldi. Kahveci, "Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbol da seni bıraktı zaten. Görüntü bu" dedi.

Derbi sonrası Arda Turan sosyal medyada gündem oldu Arda Turan'ın Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki görüntüsü olay oldu. Derbinin 84. dakikasında Gomis'in yerine oyuna giren Arda Turan'ın fiziksel durumu Galatasaraylı taraftarları şaşkına çevirdi. Tecrübeli futbolcu için sosyal medyada ‘futbolu bırakmış' yorumları yapıldı.

Terim’le fotoğrafın faturası ağır oldu! Arda Turan ve iki kişinin bileti kesildi Galatasaray’ın teknik ismi Torrent’ten Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Morutan'ın kadro dışı bırakılması talebinin geldiği Burak Elmas’ın da bu isteği şimdilik reddettiği iddia edildi.

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Arda Turan'ın futbol hayatı bitti Fatih Terim ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra sakatlığı olmamasına rağmen Göztepe maçı kadrosuna alınmayan Arda Turan ile ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulunan Ahmet Çakar, "Arda'nın futbol kariyeri bitmiştir" dedi.