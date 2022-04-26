Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile gerçekleştirdiği görüşmenin basında yer alan görselleriyle ilgili açıklama yayımladı. Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ANLAŞMA YALANLADI, GÖRÜŞME YALANLANMADI

Teknik direktör konusunda detaylı bir çalışma yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek oluşturulmaya çalışılan 'anlaşma sağlandı' yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır. Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır. Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmi mecralarımız üzerinden yapılacaktır."

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