Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası, “Tartışılmayacak, üst düzey” teknik direktörüne kavuşmak üzere. İsmail Kartal’ın başarılı performansına rağmen, camiaya verdiği sözü tutmak için Joachim Löw ile Jorge Jesus arasında mekik dokuyan Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı. Uzun süredir kulüp takımı çalıştırmadığı için şüpheyle yaklaşılan Löw’ün kariyer planlamasında Türkiye’yi ikinci planda tutması üzerine Rize maçı sonrası soluğu Portekiz’de alan Koç, Jesus’u ikna etti.

AÇIKLAMA MAYISTA

Arap kulüplerinden aldığı 10 milyon avroluk teklife rağmen Avrupa’da kalmak isteyen Jesus’un 7 milyon avro inadını kıran Ali Koç, projelerle de ikna ettiği 67 yaşındaki teknik adamla objektiflere poz verdi. Lizbon’dan servis edilen fotoğraf karesinde Koç ve Jesus’un yanı sıra çok özel bir isim de yer aldı; Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa… Ali Şen döneminin yöneticilerinden Emre Can ve Jesus’un avukatı Hugo Vaz Terra da objektife gülümserken resmî açıklamanın mayısta olması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL REKOR PEŞİNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörüyle pozlar paylaşırken İsmail Kartal motivasyonunu koruyor. “Ben Fenerbahçeliyim ve kulübüm ne zaman çağırsa gelirim” diyen tecrübeli teknik adam “Hedefimiz bu takıma Şampiyonlar Ligi vizesi aldırmak. Gerisi bizim işimiz değil” ifadesinde bulundu. İsmail Kartal, kalan dört maçı da kazanırsa 18 maçta 45 puana ulaşıp 2,5 ortalamayla rekor kırmış olacak.

BİR FOTOĞRAFTAN FAZLASI

Jorge Jesus konusunda henüz biten bir şey yok. Hatta kulüp sitesinden, "Anlaşma sağlandığı haberleri gerçeği yansıtmıyor" yönünde açıklama yapıldı. Fakat Koç’u yakından tanıyanlar,bu fotoğraf sonrası Jesus’un imza atmama ihtimalinin olmadığını belirtiyor.

Ali Koç'la fotoğrafları gündem olmuştu: Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte olan fotoğrafının basına sızması üzerine sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Jesus bombası Alman teknik adamla prensipte anlaşmanın sağlandığı konuşulurken Koç'un Lizbon'da Jorge Jesus ile masaya oturması kafaları karıştırdı.