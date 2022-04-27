Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da seçime artık sayılı günler kala bir dava haberi daha geldi. Daha önce Fırat Develioğlu’nun başvurusu sonrası İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi seçim kararı tedbir koydurmuş, daha sonra yönetim cephesinden gelen karşı davayla bu karar kaldırılmıştı. Sarı kırmızılı camia bu şoku üstünden yeni atmışken dün de Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, yıllık olağan mali genel kuruldaki idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

SEÇİM YAPILACAK

26 Mart’ta yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bu kararın kaldırılmasını talep etti. Başkan Elmas bu durumun seçimi etkilemeyeceğini belirtirken “İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Listelerin verilmesini bekleyip başvurunun son gününde bu hakkımızı kullandık. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. 30 Nisan’daki seçimi etkileyecek talebimiz yok” dedi.

METİN ÖZTÜRK’TEN SANDIK ÇAĞRISI

Başkan adaylarından Metin Öztürk, üyelere sandığa gitme çağrısı yaptı. Öztürk “Birçok üyemiz, cuma gece değil, cumartesi sabah oy kullanıp bayram için yola çıkacaklarını açıklıyorlar” ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN GÖZ KIRPTI

Manchester City’nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan 2023 yılında sözleşmesi bittiğinde kariyerine Türkiye’de devam etmeyi istediğini söyledi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu ailece Galatasaraylı olduklarını söylemişti.

Metin Öztürk: Torrent bizi ikna etmeli Şampiyonluğa giden bir takım kuracaklarını ifade eden G.Saray’ın başkan adayı “Torrent bizi ikna ederse elbette yola devam ederiz. Tazminat konusunu değerlendireceğiz” dedi.

Galatasaray'ın kasası doldu! Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş katkı Glatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun, attığı gollerle Galatasaray'ın kasasına 12.3 milyon liralık katkı sağladığı öğrenildi.