Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında isyan vardı. Siyah beyazlı futbolcular kötü oynadıklarını kabul ettiler ancak hakem kararlarının da oyunlarını düşmesinde büyük rol oynadığını dile getirdiler. Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti. .

OYUN HEP DURDU

Kendilerine kartların kolay çıkarken rakiplerin cezasız kalmasından yakınan siyah beyazlı oyuncular, "Oyuna güzel başlıyoruz ama hakemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu da oyunumuzu kötü etkiliyor" diyerek Teknik Direktör Valerien Ismael'e serzenişte bulundu. Fransız teknik adam da rakip oyuncuların sürekli yerde kalmaları ve hakemin de buna göz yumarak oyunu durdurması sebebiyle dördüncü hakeme "Tempomuzu düşürmeye çalışıyorlar" diyerek tepkide bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A HİZMETE DEVAM

Beşiktaş Kulübü’nün geleneksel iftar daveti Vodafone Park’ta spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Geceye Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da katılırken bir konuşma yapan Çebi, "Ramazan Ayı bir aydır ama 11 ayın sıkıntısını unutturan bir aydır. İslam alemi için, bizler için kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir” derken, mayıs ayındaki seçim için de, "Beşiktaş'a hizmete devam" diyerek aday olacağının sinyalini verdi. Çebi, düzeltilmesi gereken yönleri olmakla birlikte yeni spor yasasının Türk futboluna faydalı olacağını ifade etti.

ISMAEL BEĞENDİ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maçta ikinci yarı oyuna dahil olan Emirhan İlkhan görüntüsüyle alkış topladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in, skor katkısı yapamasa da mücadelesi ve hücum hattına hareket katması sebebiyle Emirhan'ı tebrik ettiği öğrenildi.

LENS GÖBEK YAPTI

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan oyuncuları N’Sakala, Douglas, Ljajic ve Lens takımdan ayrı antrenman yapmaya devam ediyor. Lens'in fazla kiloları dikkat çekerken, sözleşmesi bitecek olan dört oyuncunun ayrılmasıyla 5 milyon avro kulübün kasasında kalmış olacak.

Hayrettin Demirbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf: Maçı bilerek Beşiktaş'a verdik 1992 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, takım arkadaşlarının maçı bilerek Beşiktaş'a verdiğini ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engellediklerini ifade etti.

Beşiktaş ligi kafada bitirmiş! Kasımpaşa'dan fark yedi Kötü oynayan, net fırsat bulmakta zorlanan, bulduğunu da kaçıran, Muleka (2) ve Ben Ouannes'in gollerine karşılık veremeyen siyah beyazlılar Avrupa şansını biraz daha azalttı. Valerien İsmael'in rüzgârı çabuk dindi