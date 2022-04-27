Türkiye Gazetesi

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ogan, rahatsızlığı nedeniyle 18 gün önce tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oğlu Faruk Ogan, babasının vefatına ilişkin, "Güreş camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Babamın cenazesi 28 Nisan günü Eminceler Mezarlığı'na defnedilecek." ifadesini kullandı.

İSMAİL OGAN KİMDİR?

İsmail Ogan, 5 Mart 1933 tarihinde Antalya ilinin Aksu İlçesine bağlı Macun köyünde dünyaya geldi. 1950 yılında güreşe başladı. Antrenörleri Yaşar Doğu ve Celal Atik'tir. Antalya'da ikamet etmekteydi.

Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.

Başarıları

1957 - İstanbul da Serbest stil 73 Kg'da Dünya 2.'si.

1959 - Tahran, İran da Serbest stil 79 Kg'da Dünya 3.'sü.

1960 - Roma Olimpiyatlarında Serbest stil 73 Kg'da 2.'si.

1961 - Yokohama, Japonya da 79 Kg'da Dünya 4.'sü.

1965 - Sofya, Bulgaristan'da Serbest stil 78 Kg'da Dünya 3.'sü.

1964 - Köstence de Serbest stil 78 Kg'da Balkan 1.'si.

1964 - Tokyo Olimpiyatları'nda Serbest stil 78 Kg'da 1.'si.