Türkiye Gazetesi

Leicester City'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Real Madrid rüyasından uyandı! Premier League'de gösterdiği performansla dünya devlerini peşinden koşturan 25 yaşındaki futbolcuyu oldukça üzecek bir transfer gerçekleşti.

Gelecek sezon stoper hattını güçlendirmek isteyen İspanyol devi, Çağlar Söyüncü'yle de bir süre ilgilendi ancak kararını Antonio Rüdiger'den yana kullandı. Chelsea'nin 28 yaşındaki Alman stoperi önümüzdeki sezon bedavaya Real Madrid'e transfer olacak.

İngiliz basını sezon başından beri Real Madrid'in milli stoperle ilgilendiğini, 45 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Çağlar Söyüncü'nün Madrid'e transferinin an meselesi olduğunu yazıyordu. Ancak, Chelsea'nin satılması ve kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle sözleşme uzatmama kararı alan Rüdiger, Real Madrid'e evet deyince Çağlar Söyüncü transferinden vazgeçildi.

MANCHESTER UNİTED'IN DA LİSTESİNDE

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, West Ham United maçının ardından "Kulübün geleceğindeki belirsizlik hepimizi düşündürüyoru. Antonio Rüdiger bu durumdan dolayı ayrılmak istiyor. Birebir görüşmemizde bunu bana söyledi. Chelsea için her şeyimizi verdik ancak yaptırımlardan dolayı daha fazla mücadele edemeyiz" sözleriyle ayrılığı açıklamıştı.

Roman Abramovic'in Chelsea'yi satmak zorunda bırakılmasının sözleşmesi biten oyunculara yeni teklifte bulunulamıyor. İspanyol sağ bek Cesar Azpilicueta'nın da Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

Leicester City'ye 2018 yazında Freiburg'dan 21 milyon euroya transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier League'de kendisini kanıtlamayı başardı. Harry Maguire'yle yolları ayırması halinde Manchester United'ın milli yıldıza yönelebileceği iddiaları İngiliz basınında yer almaya başladı.

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