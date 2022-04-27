Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine seçim süreci, projeleri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Adaylık sürecini anlatan Hamamcıoğlu, "19 Haziran seçimlerinin ilan edildiği günün ertesinde tekrar aday olacağımı söyledim. Çünkü Galatasaray’da yapmak istediğim şeyler olduğunu söylemiştim. 9 ay boyunca da hiçbir demeç vermeyeceğimi, muhalefet yapmayacağımı söylemiştim. Marttaki genel kurula kadar öyle de devam etti. Adaylığım hep devam etti. Adaylığımı resmileştirmem de seçim sürecinin başlamasıyla oldu. Ben Galatasaray’ın hep içindeydim. 38 yıldır bu camianın çeşitli kademelerinde bulundum, hizmet vermeye çalıştım, sorumluluk aldım. Bu sürede de çok deneyim biriktirdim. Galatasaray’ın bana verdiklerini Galatasaray’a iade zamanı geldiğini düşünüyorum. O yüzden de adaylığımı koydum" diye konuştu.

BAŞKAN SEÇİLİRSE NE YAPACAK?

Vaatlerinden bahsederek sözlerini sürdüren Eşref Hamamcıoğlu, "İstikrarlı bir camia, ilişkilerin en üst düzeyde olduğu bir camia, huzur içinde birlikte olan bir camia ve de tekrardan yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz. Biz böyle bir iddia ile geliyoruz. Çünkü Galatasaray’da artık günlük çözümlerle, popülist söylemlerle, ucu açık vaatlerle bir yere gelinmeyeceğini hep birlikte gördük. Galatasaray kendi kaynaklarından, kendi küllerinden yeniden doğmak zorunda. Biz böyle bir irade ile göreve talibiz" şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın en büyük sorunun sorulması üzerine Hamamcıoğlu, "Bir defa camiada sorun var. Ötekileştirme, ayrışma... Bu zamana kadar Galatasaray’ın en büyük gücü birlikte olmaktan geliyordu. Galatasaray’da hep fikir ayrılıkları olmuştur. Bu bir zenginliktir. Ancak bu fikir ayrılıklarını aynı potada eriterek, tek vücut olarak toplum içine çıkan bir camiaydı. Son zamanlarda maalesef farklı düşünceler, farklılaştırmaya kadar gitti. Bölünmüşlük var. Temel sorun bu. Kulüp bünyesine dönecek olursak, çok ciddi bir güven erozyon var, samimiyetsizlik var. Şeffaf olmayan iletişim ve ilişkiler var. Bütün bunlar da sportif, mali ve idari başarısızlıkla sonuçlanıyor. Biz bunları uzun vadeli, bir daha konuşulmaması anlamında evrim yapmak istiyoruz. Bu evrimin de temel taşlarından bir tanesi Galatasaray’ın kendi kaynaklarından faydalanmak olacaktır" diye cevap verdi.

BURAK ELMAS POPÜLİZM YAPTI

Galatasaray’ın gerçekleriyle herkesin yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "Birinci gerçek hedef bu. Bunun için de şeffaf iletişim lazım. Popülist söylemlerden kastım da, bugün dünyadaki ekonomik şartlara göre, ülkemizdeki ekonomik şartlara ve kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik şartlara göre, gerçekleşme imkanı olmayan vaatlerle camiayı oyalamamak. En temel sorunlarımızdan bir tanesi bu. Artık Galatasaray’ın ayakları yere basarak yönetilmesi lazım. Bunun için dirayet, sabır, cesaret şart, en önemlisi güçlü bir genel kurul iradesiyle iş başına gelmiş, güçlü bir yönetim şart diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MALİ YAPIYI NASIL DÜZELTECEK?

Mali yapıyı nasıl düzelteceğiyle ilgili soruya ise Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray’ın mali yapısı kulüpler gibi hep kötüydü. Hep konuşulur. En çok Galatasaray konuşuluyor. Çünkü Galatasaray önemli bir marka olduğu için herkesin dikkatini çekiyor. Bugün 250 milyon Dolar civarında Galatasaray’ın borcu var. Bu borç, bir senede, iki senede taşıma suyla ödenecek gibi değil. Her kim söylüyorsa ki, ‘Ben para getireceğim, borçları temizleyeceğim’ bu popülist söylemlerin kendisidir. Mali yapıyı verimlilik sağlayarak ve yeni finansman kaynakları yaparak sağlamak lazım. Aksi takdirde Galatasaray’ın mali bağımsızlığı hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar nedir, en büyük gider kalemimiz futbolda ise futbola artık gider merkezi olmaktan ziyade bir gelir merkezi haline getirmek lazım. Aynı Avrupa’daki kulüpler gibi. Bunun için de Galatasaray’ın, Türkiye’deki diğer kulüplerin de süratle sportif faaliyetlerden elde ettikleri gelirlere bağlı olmaktan kurtarmak lazım. Bunlar maç günü hasılatı, yayıncı kuruluştan alınan ücret. Pandemi ile başlayan dönem de her ikisinde de ciddi düşüş var. Kulüpler buna bağlı olarak yaşayamaz. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih örneğine baktığınız zaman pandemi döneminde yüzde 30 mertebesinde sportif faaliyetlere bağlı gelirleri düşmüşken, tüm gelirleri yüzde 18 artmış. Demek ki bir şey yapıyorlar. Marka değerini pazarlaması, ellerindeki önemli varlıkların pazarlanması, bunlar mağazacılık faaliyetleri, dijital varlıkları ve gayrimenkullerin işletilmesi ve geliştirilmesi. Galatasaray’ı elinde bu 3’ü de var ama 3’ü de yetersiz yapılıyor. Pandemi zamanında öğrendik, kimse mağazaya, dükkana gitmiyor, dükkanlara size geliyor."

"Dolaysıyla bunları revize etmek lazım. Dijital içerikler, dijital varlıklar var. Token var, kripto para var, NFT projeleri var. Bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. E-spor bugün Galatasaray’ın tek kar eden şubesi. Onu geliştirmek lazım. Yeterli sponsorluk ve reklamı almıyor. Riva, Florya, Kemerburgaz olmazsa olmaz üçlü. Riva’dan 2023 yılı sonuna kadar ciddi bir gelir beklentisi var. Borçları ödedikten sonra Emlak Konut’a. Florya projesi derhal Riva benzeri modelle geliştirilmeli. Bütün bunları topladığımız zaman Galatasaray’ın sportif faaliyet dışında piyasaya çıkartacağız o kadar çok varlığı var, bunlar Galatasaray’ın bağımsızlığını sağlayacaktır. Ancak şu anlık kısıtlı kaynakları ile verimli olmak şartıyla. Zaten Spor Yasası, Bankalar Birliği anlaşması bunu şart koşuyor. Verimlilik sağlayacaksın diyor. Futbol giderlerini en az yüzde 25 azaltacaksın. Banka hesaplarımız şu anda Bankalar Konsorsiyumu’nun kontrolünde. Kısıtlı imkanlarla verimliği sağlarsanız, kendi kaynaklarınıza dönüp, kendi yıldızlarınızı yetiştirip, satarsanız, orta vadede bağımsızlığı sağlayabilirsiniz. Galatasaray’ın mali problemleri bir daha konuşulmaz. Ama günlük politikalarla, Ahmet bey 50 milyon verdi, Mehmet bey 20 milyon verdi diye isteğe bağlı transferler yaparsanız şu anda içinde bulunduğunuz durum hep devam edecektir. Aynı sorunlara, aynı çözümleri getirip, çözemiyoruz diye şikayet etmemek lazım. Bazı taahhütlerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi lazım. Bunlar sporcularla ilgili sözleşmelerimiz, paydaşlarımızla olan sözleşmelerimiz, sponsorlarla olan sözleşmelerimiz. Bunlar tekrar masaya konup, Galatasaray’ın ve paydaşlarının itibarını sarsmaksızın, kurumsal devamlılık çerçevesinde yeniden yapılanmasını planlıyoruz"

"SPORTİF BAŞARIYI PARAYA ÇEVİRMEK GEREKİYOR"

Futbol takımı ile ilgili neler yapılacağını açıklayan Hamamcıoğlu, "Artık Galatasaray’ın sportif başarıyı satın alma zamanı geçmiştir. Bu çok zarar veriyor. Sportif başarıdan parayı çevirmesi lazım. Bu zamana kadar yıldız satın alarak başarı sağlamak hedefiydi Galatasaray’ın. Bunlar hep bizi iflasa sürükledi maalesef. Yapılması gereken, kaynakları verimli kullanmalıyız. Bun içinde altyapıya yatırım şart. Bütün şubeler için geçerli. Avrupa’da başarılı örnekler var; Ajax, Porto, Lille ve Lyon bu konuda çok başarılılar. Ülkemizde de Altınordu gerçeği var. Galatasaray bunları başlatan bir kulüptü. Popülist yaklaşımlardan, bir an önce başarıyı satın alayım, herkes beni tanısın sevdasından vazgeçmemiz lazım. Onun içinde genç transferinden ziyade, kendi gençlerimizden faydalanmak istiyoruz. Çünkü Galatasaray’ın futbol şubesi, Sportif AŞ’de yönetiliyor. Sportif AŞ bir anonim şirket, yatırım şirketi ve borsaya açık bir şirket. Sportif AŞ’nin en önemli yatırımları sporcular. Madem yatırımcı şirket olduğuna göre, ederini bulduğu zaman yatırımlarını satabilmesi lazım. Aynı şekilde uygun edere de yeni yatırımlar geliştirmesi lazım. Bunların bir kısmını dışarıdan transfer ederek, bir kısmını da içeriden yaparak. Şu anda Galatasaray’ın çıkışı, kurtuluşu kendi kaynaklarının paraya ve başarıya çevrilmesinden geçiyor. Birinci önceliğimiz bu olacak."

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

Futbol Takımı Teknik Direktörü Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi durumundaki planlarının sorulması üzerine Hamamcıoğlu şunları söyledi:

"Kuracağımız profesyonel kadro bu konuda çok tecrübeli. Bize vereceği raporlar, getireceği bütçe, 3 yıllık vizyona göre en doğru kararı vereceğiz. Yönetim kurulunu vazifesi profesyonel kadroları doğru çalıştırmak olacaktır. Torrent ile Galatasaray Spor Kulübü’nün bir sözleşmesi var. Biz bu sözleşmenin şartlarını bilmiyoruz. Burada esas olan bu sözleşmeye bağlı olarak Galatasaray’ın itibarını, Torrent ve arkadaşlarının itibarını korumak olacaktır. Bu sözleşmeye göreve gelince bakacağız. Torrent ve ekibinden bir rapor alacağız. Bu rapora göre en doğru kararı vereceğiz. Bizim önceliğimiz yabancı teknik direktör. Bununla ilgili olarak hiç kimse ile ilgili bağlantımız yok, hiç kimse ile görüşmedik. Hiç böyle bir şey yok. Bu yapmak için de vaktimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bize kısa liste verecekler. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz.”

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