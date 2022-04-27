Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın iki kiralık yıldızları gelecek sezon takıma dönecek. Aytemiz Alanyaspor'da şov yapan Emre Akbaba ve Adana Demirspor'un etkili ismi Yunus Akgün'ün önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayla mücadele etmesi bekleniyor.

Galatasaray altyapısından yetişen ve son iki sezondur Adana ekibinde forma giyen Yunus Akgün, 30 Süper Lig maçında 7 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Kupa'da da önemli bir istatistik yakalayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon toplamda 8 gol, 14 asiste ulaşmış durumda. Yunus'un bu performansı A Milli Takım'a çağrılmasını sağladı. Teknik direktör Stefan Kuntz, İtayla ile oynanan dostluk maçında Yunus Akgün'ü de kadroya almıştı. Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro...

Yunus, kısa süre önce Galatasaray'la ilgili bir soruya şu cevabı vermişti:

"Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz. Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim. Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli."

EMRE AKBABA'YA TATİL İYİ GELDİ!

Galatasaray'a 2018 yazında Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euroya transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Emre Akbaba, sezon başında Akdeniz ekibine kiralık olarak dönmüştü. Galatasaray kariyerinde iki ağır sakatlık yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada çıktığı 33 maçta 12 gol 6 asiste imza atarak geçmişe dönüş sinyalleri verdi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin, Galatasaray'daki 10 numara pozisyonunun alternatiflerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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