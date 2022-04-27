Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin müstakbel teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına transferi hakkında konuştu... 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe haberleri ve basına sızan Ali Koç'lu fotoğrafları için “Kulüp adı vermek istemiyorum. Ama söylediğiniz beyefendi ile (Ali Koç) görüştüğüm doğru. Henüz bir karar vermedim. Önümde düşünmek için süre var ve çeşitli teklifleri düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Jesus, Flamengo’ya geri dönüp dönmeyeceği konusunda ise “Flamengo maçlarını hala seyrediyorum. Uzaktan takip ediyorum. Benim için Brezilya’da sadece Flamengo var” diye konuştu.

ALİ KOÇ JORGE JESUS'LA ANLAŞTI MI?

Geçtiğimiz günlerde iki kez Portekiz’e giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'la son detayları görüşmek üzere bir araya gelmiş, bu görüşmeden bazı fotoğraflar sosyal medyaya yansımıştı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Türk iş insanı Emre Can’ın da yer aldığı görüşmenin fotoğrafı Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırsa da, resmi siteden yapılan "anlaşma yok" açıklaması kafaları karıştırmıştı. anlaştığı iddialarının ardından resmi bir açıklama yapan sarı lacivertli kulüp, henüz bir anlaşmaya varılmadığının altını çizdi.

Ardından ailesiyle birlikte Brezilya’ya giden Jorge Jesus, havalimanında basın mensuplarının kıskacındaydı. 2019-2020 sezonunda çalıştırdığı Brezilya ekibi Flamengo ile de adı anılan tecrübeli teknik adam, soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'de Jesus için geri sayım Göreve geldiğinde ‘vizyon’ söyleminde bulunan Fenerbahçe Başkanı, ilk defa hayalini kurduğu ‘üst düzey hoca’ ihtimali için ilk adımı attı. İki taraf prensipte el sıkıştı.

Ali Koç'la fotoğrafları gündem olmuştu: Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte olan fotoğrafının basına sızması üzerine sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya dev bağış Ukrayna'daki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan özel maçtan yaklaşık olarak 2,5 milyon lira gelir elde edildiği açıklandı.

İsmail Kartal'la son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet... Fenerbahçe'den müthiş seri Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda gole boğan Fenerbahçe son 10 maçta yenilgisiz 9 galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, rakibin ilk dakikada kırmızı kart görmesine vurgu yaptı.