İrfan Can Kahveci baba olma sevinci yaşıyor... Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusunun eşi Gözde Kahveci bu sabah doğum yaptı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Gözde Kahveci, Can adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dendi.

Paylaşıma binlerce futbol sever "analı babalı büyüsün" yorumları yaptı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arasında olaylı bir şekilde transfer olan yıldız isim, bu sezon 20 lig maçında 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Mesut Özil iftarı... Sadece Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci'yi çağırdı Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan isimleri Mesut Özil ile Ozan Tufan, takımdan İrfan Can Kahveci'yle bir araya geldi. Özil'in evinde, futbolcuların eşlerinin de katıldığı bir iftar daveti verildi, İrfan Can'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Jorge Jesus yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarının kafasını karıştırdı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşmenin fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli takımın başına geçeceği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de Jesus için geri sayım Göreve geldiğinde ‘vizyon’ söyleminde bulunan Fenerbahçe Başkanı, ilk defa hayalini kurduğu ‘üst düzey hoca’ ihtimali için ilk adımı attı. İki taraf prensipte el sıkıştı.