Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin süper yıldız adayı Arda Güler'e, Bundesliga devi Borussia Dortmund talip oldu. Dünya devlerinin transfer listesine giren 17 yaşındaki yetenek için ilk resmi teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanlar'dan 30 milyon euro istedi...

Sarı-Lacivertli taraftarlar Arda Güler'in geleceğini merak ediyor. Süper Lig'de 11 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan ve daha şimdiden fenomen olan Arda için çok ciddi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısı çalındı. Ajansspor'daki habere göre; Dortmund ekibi 30 milyon euroluk talebi değerlendirmeye aldı.

DORTMUND MADENİ BULDU YİNE

Genç yetenekleri parlatıp yüksek bedellere satmasıyla ünlü olan Borussia Dortmund, daha önce Emre Mor'a da böyle bir yatırım yapmış ancak 9 milyon euroya aldığı genç ismi 13 milyon euroya elinden çıkarabilmişti. Sarı-Siyahlılar Jadon Sancho, Jude Belingham, Erling Haaland, Ousmane Dembele, Christian Pulisic ve Aubameyang gibi isimleri genç yaşta bulup çok büyük karlara satabilmişti.ç

GENÇLERBİRLİĞİ DE KAZANACAK

Arda Güler Fenerbahçe altyapısınd Gençlerbirliği'nden alınmıştı. Genç yıldızn satışından yetiştirici kulüp olan Gençlerbirliği de yüzde 20 pay alacak.

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında döktüren Arda Güler'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında Serdar Dursun'a attırdığı gol hala hazılarda...

Jorge Jesus yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarının kafasını karıştırdı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşmenin fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli takımın başına geçeceği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de Jesus için geri sayım Göreve geldiğinde ‘vizyon’ söyleminde bulunan Fenerbahçe Başkanı, ilk defa hayalini kurduğu ‘üst düzey hoca’ ihtimali için ilk adımı attı. İki taraf prensipte el sıkıştı.

Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, dün 6-0'ı bugün de 23 Nisan'ı kutladı Fenerbahçe'nin çocuk yıldızı Arda Güler, dün akşam Rize'de futbol resitali sundu bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı... 25 Şubat 2005 doğumlu futbolcu her geçen gün futboluyla büyüyor.