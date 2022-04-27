Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da futbola "savaş" molası... Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezon, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi. Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.

UKRAYNA FUTBOLUNU SAVAŞ VURDU!

Yabancı futbolcularınn takımdan ayrılmasına izin veren kulüpler, bu süreçte bazı hazırlık maçları oynadı. Dinamo Kiev İstanbul'da Galatasaray'ı, Shakhtar Donetsk ise Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Dinamo Kiev dün gece de Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-3 mağlup etti. Ukrayna kulüplerinin yaptığı hazırlık maçlarından elde edilen gelir savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor.

Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti Ukrayna Premier Lig'de ilk sırada yer alan Dinamo Kiev, Antalya'da kamp yapıyor.

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya dev bağış Ukrayna'daki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan özel maçtan yaklaşık olarak 2,5 milyon lira gelir elde edildiği açıklandı.

İsak Vural Shakhtar Donetsk maçında sahada Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği isim olan 15 yaşındaki yıldız adayı İsak Vural, Shakhtar Donetsk'le oynanacak hazırlık maçında görücüye çıkıyor.