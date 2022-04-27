Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de Manchester City ile şampiyonluk yarışında olan Liverpool, İspanya’da performansıyla göz dolduran Enes Ünal için harekete geçti. Önümüzdeki sezon 2 forvet transferi yapacak olan Liverpool'da hedef Enes Ünal.

2 FORVET TRANSFERİ OLACAK

Önümüzdeki sezon Divock Origi ve Minamino'nun ayrılmasıyla kadroda boşluk açılacak. Liverpool'da transferin ilk hedefi Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez.

Darwin Nunez

EN CİDDİ ADAY ENES ÜNAL

22 yaşındaki Uruguaylı golcü bu sezon ligde 26 maçta 25 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nunez'in maliyeti minimum 80 milyon euro seviyelerinde. Liverpool'da Nunez dışında en ciddi aday Enes Ünal.

32 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon Getafe formasıyla 32 maça çıkan Enes Ünal, attığı 15 golle Benzama’yı takip ediyor. Enes, Liverpool'un listesine girdi. İngiliz basınında çıkan haberde Enes'in maliyet ve performans açısından Liverpool'a göz kırptığı aktarıldı.

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