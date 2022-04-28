Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de farklı bir hava var bugünlerde. Özellikle de Trabzon çevresinde. Çünkü dile kolay 38 yıllık özlem yarın öbür gün bitmek üzere. Süper Lig’de rakiplerine çift haneli farklar atan bordo mavililer, şampiyonluğa hazır. Abdullah Avcı yönetiminde mutlu son için saatleri sayan Karadeniz ekibinde kutlamalar aslında günler öncesinden başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda beraberliklerde bile kolbastı oyunları ve mutluluk vardı. Şimdi ise düğün dernek havası. Taraftar coşkusunda son duruma bakarsak...

İDMANDA ŞOV

İlk olarak eğlence, Antalya maçının son provasının taraftar önünde yapılacağı idmanda gerçekleşecek. Stattaki çalışmayı binlerce bordo mavili taraftarın izlemesi ve şampiyonluk şarkıları söylemesi bekleniyor. Ardından Fenerbahçe maçının sonucuna göre (puan kaybında) milyonlar bir anda sokaklara dökülebilir. Ki bu olmazsa cumartesi Antalya maçında bayraklı şölen gerçekleşecek. Yönetimin de planına göre Altay maçında kupa teslim alınacak son hafta ise Başakşehir sınavında İstanbul’da yer yerinden oynayacak.

GEÇMİŞ OLSUN PERES

Trabzonspor'un Brezilyalı defans oyuncusu Bruno Peres, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından dün ameliyat oldu. Ameliyatın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AMAN DİKKAT! MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA

Bordo mavililer özlemini çektiği kutlamalara hazırlanırken yetkili ağızlardan da insan sağlığıyla ilgili uyarılar yapılmaya devam ediyor. Camianın sevincinin hüzne dönüşmemesi ve bir kişinin bile burnunun kanamaması için Trabzonspor’da efsane olmuş isimlerin “mutluluğa kurşun sıkma” çağrıları yapılıyor.

Trabzonspor antrenmanı taraftara açık! Abdullah Avcı çağrı yaptı... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cuma günü düzenlenecek antrenmanın taraftarlara açık olacağını duyurarak, davette bulundu.

Trabzonspor - Antalyaspor maçına bilet bulmak mümkün değil! Trabzonspor'un cumartesi günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı, Bordo-Mavili taraftarlar sahurdan itibaren bilet kuyruğuna girmeye başladı. Çekilen çile, yıllar süren şampiyonluk hasretinin dineceği güne tanıklık etmek için...