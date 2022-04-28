Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Farklı Rize galibiyetinin hemen ardından soluğu Portekiz’de alan Başkan Ali Koç’un tecrübeli teknik adam Jorge Jesus’la verdiği poz medyaya düşünce, sarı lacivertli camiada “Bu iş tamam” fikri oluştu. Ancak aynı gün akşam saatlerinde sarı lacivertli kulüpten yapılan “Anlaşma sağlandı yaklaşımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması huzur kaçırdı. Koç döneminde teknik direktörden yana yüzü gülmeyen camia bir defa daha endişeye kapılırken, yönetimin sıkıntısı ise oluşan algı sebebiyle Jesus’un fiyat ve şartlarda artışa gidebileceği yönünde.

ALTERNATİF ARANIYOR

Avrupa’da kalmak istediği bilinen Jorge Jesus bu sevda uğruna Arap ekiplerinden en-Nassr’ın 10 milyon avroluk teklifini geri çevirmişti. Ancak Fenerbahçe’ye de 7 milyon avrodan az bir rakama imza atmayacağını belirtti. Tarihî başarılara imza attığı Brezilya ekibi Flamengo’yu da peşinden koşturan Jesus, Güney Amerika seyahatinde eski kulübünü de ziyaret edecek. 10 gün Brezilya’da kalacak Portekizlinin buradaki görüşmelere göre Fenerbahçe’ye bir cevap vermesi beklenirken, Başkan Ali Koç’un alternatif isimlerle temasa geçtiği öne sürüldü.

TEKLİFLERİ İNCELİYORUM

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Jorge Jesus’tan süreçle ilgili açıklama geldi. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı “Fenerbahçe ile görüştüm ama henüz anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum, hâlen düşünmek için zamanım var” dedi.

16 KUPASI VAR

67 yaşındaki Jorge Jesus, kariyerinde 14 kulüp çalıştırırken 834 maçta 516 galibiyet alarak 2,04 puan ortalaması yakaladı. Toplam 16 kupa kaldıran Portekizli teknik adam en önemli başarısını Flamengo ile yaşadı. Brezilya ekibi, 67 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'yı kazandı.

Bir yanda Ali Koç, diğer tarafta taraftar: Fenerbahçe camiası ikiye bölündü Sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici süreliğine İsmail Kartal ile anlaşmıştı. 10 maçlık yenilmezlik serisi sonrası taraftarların Kartal ile devam etmek istemesi ve Ali Koç'un yeni hoca ile devam etme kararı camiayı ikiye böldü.

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya dev bağış Ukrayna'daki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan özel maçtan yaklaşık olarak 2,5 milyon lira gelir elde edildiği açıklandı.