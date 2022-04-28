Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün düzenlediği iftar gecesinde gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların patronu, şu an en büyük problemlerinin harcama limitleri olduğunu belirterek "TFF limitleri açıklamakta geç kalıyor. Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca limitlerin de esnetilmesi lazım. Biz dâhil birçok kulüp bu konuda büyük sıkıntı yaşıyor. Mevcut durumda transfer yapmamız mümkün değil. Göndereceğimiz oyuncuların maliyetini düştüğümüz zaman bile bu limitler kadroda kalan diğer oyuncuların ödemelerine yetmiyor" dedi.

SİZ NE YAPACAKSINIZ?

Çebi, konuyla ilgili TFF Başkanı Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmeyi de paylaştı: Sayın Yardımcı, 'Bankalar Birliği böyle istiyor' diyor. Ben de kendisine, 'Sayın Başkan, sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız. Siz bankaları bize bırakın. Biz onları ikna ederiz. Zaten biz kulüpler sahaya çıkamadıktan sonra TFF olarak siz ne yapacaksınız?' dedim. Ayrıca 'Öyle bir durumda her bir yöneticiniz, güreş, boks gibi federasyonlara gider' diyerek espri de yaptım...

KÜME DÜŞME KALKMASIN

Küme düşmenin kaldırılması için yapılan başvurular için de konuşan Çebi "Düşmenin kaldırılması çok saçma olur. Onu bir defa yaptık ve benim fikrimdi. O dönem mücbir sebepler vardı. Ancak şu an için böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ne yani, 40 takımla mı oynayacağız" dedi.

İzmir takımlarının düşmesine üzüldüğünü söyleyen Çebi "İzmir, Ankara hatta Adana’nın ligde en az iki takımı olması gerekiyor" diye konuştu.

LARIN ABD YOLCUSU

Cyle Larin, Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Yönetimin 1,7 milyon avroluk teklifine karşılık 2,5 milyon avroda direten Kanadalı yıldız, bonservisi için piyasa değeri 10 milyon avro olmasına rağmen Avrupa'dan da istediği teklifi alamadı. Bunun üzerine ABD'ye dönmek isteyen Larin'in menajerinin, Atlanta United, Los Angeles FC ve Orlando City ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

ISMAEL'DEN YAKIN TAKİP: U-19 MAÇINI İZLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımın izin yaptığı günü boş geçirmedi. Fransız teknik adam, yardımcısı Adam Murray'le birlikte U-19 Ligi'nin 31. hafta maçında Beşiktaş'ın, Altay'ı 3-1 mağlup ettiği maçı izledi ve notlar aldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Emirhan Delibaş, Badra Cisse ve Koray Yağcı kaydetti.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre gelişmesi... Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yollar ayrılacak.

Hayrettin Demirbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf: Maçı bilerek Beşiktaş'a verdik 1992 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski kalecisi Hayrettin Demirbaş, takım arkadaşlarının maçı bilerek Beşiktaş'a verdiğini ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engellediklerini ifade etti.