Türkiye Gazetesi

34 maçta topladığı 42 puanla 15. sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar, bu sezon Erol Bulut yönetiminde deplasmanda hiç kazanamadı. Son 11 maçta 1 galibiyet görebilen Güneydoğu ekibindeki huzursuzluk son Göztepe maçında iyice açığa çıkmıştı. Tribünler Erol Bulut istifaya çağırmış, tecrübeli çalıştırıcı da basın toplantısında "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

YEREL BASIN HOCAYI İSTEMİYOR

Gaziantep Güneş'teki haber şöyle:

"Sezon başında takımın başına getirilen ve transferde de tam yetkili bir şekilde işine başlayan ancak yaptırdığı transferlerle takımı sezon sonunda düşme potasına kadar getiren Erol Bulut'a tepkiler takımın önemli isimlerinden de geldi. Erol Bulut'un son dönemlerde alınan mağlubiyetlerden sonra oyuncularını suçlar şekilde açıklamalarda bulunması ve bunun yanı sıra futbolcularıylada arasındaki güven bağınıda koparmasının ardından sıkıntılarda böylelikle patlak verdi.

Gaziantep FK'da yönetim kurulunda da büyük çoğunluğun istemediği ve devam etsin diyen kimseninde olmadığı artık bilinen bir gerçek haline gelirken Erol Bulut konusunda nasıl bir kararın verileceği ise merak edilmeye başlandı.

Futbolcularlada sorun yaşayan bir duruma gelen Erol Bulut ile devam edilmesi durumunda ise kendisini istemeyen oyuncularlada yolların ayrılabileceği bildirildi.

PAPY VE TOSCA ELEBAŞI

Alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojiside bozulan ve futbolcularıylada arası açılan Erol Bulut konusunda Papy ve Alin Tosca'nın net tavır ortaya koydukları öğrenildi. Erol Bulut'un sorun yaşadığı utbolculardan ikisi olan Tosca ve Papy'nin kulüp ile konuşarak Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda kendilerinin takımda kalmak istemediklerini söyledikleri bildirildi. Yönetiminde konuya hakim olduğu ve Erol Bulut'un da bu iki isimle alakalı Başkan Cevdet Akınal'a gerekenleri söylediği belirtilirken kırmızı siyahlı kulübün ise sözleşmesi devam eden oyuncuları konusunda nasıl bir yol çizeceği ise merak edilmeye başlandı.

İDMANLAR SIRADANLAŞTI

Ligin kalan 4 haftasında henüz ligden düşme tehlikesi matematiksel olarak bulunan Gaziantep FK'da takım içerisindeki karışıklık büyük bir tedirginlik oluştururken kimsenin maçlara konsantre olamaması ve fikstürün zorluğu sıkıntı oluşturuyor. Futbolcuların Erol Bulut'ta olan güveninin kalmaması ve bu doğrultuda idmanlarında oldukça sıradanlaşması ve bir profesyonel takım kimliğinden uzaklaşılması taraftarlarcada özellikle sosyal medyadan tepkilere sebep oluyor.

Göztepe'nin Süper Lig macerası sona erdi Süper Lig'in sonuna yaklaşırken küme düşen takımlar da belli olmaya başladı. İzmir ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK'yla oynadığı maçta 1-1 berabere kalınca küme düşmesi kesinleşti.