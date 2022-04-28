Türkiye Gazetesi

THY Euroleague play-off serisinde İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla eşleşen Anadolu Efes, 2-1 önde götürdüğü serinin 4. maçına çıkıyor. Lacivert-Beyazlılar bu maçı kazanırsa adını Final-Four'a yazdıracak.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sport HD 3 ve beIN Sports HABER kanallarından canlı yayınlanıyor.

Anadolu Efes, bu maç için 15.108 bilet satarak seyirci rekoru kırdı. Bu sezon çoğu maçını kapalı gişe oynayan Lacivert-Beyazlılar, Euroleague'in seyirci dolululuk oranı en yüksek takımlarından biri konumunda.

FİNAL-FOUR NEREDE? NE ZAMAN?

THY Euroleague'de Final-Four 2022, Belgrad'da düzenlenecek. Daha önce organizasyon Almanya'nın Köln kentine verilmişti ancak Alman hükümetinin Covid-19 protokolleri nedeniyle vazgeçildi ve 2017'den sonra yine Belgrad'a dönüldü. Son şampiyon Anadolu Efes, Milano'yu elemesi halinde, Monaco'yu 3-0'la geçen Olympiacos'a rakip olacak.

THY Euroleague'de Final - Four 2022, Belgrad'da 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

ERGİN ATAMAN: KALDI 3!

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, maç öncesi şunları söyledi:

“Seri boyunca yaptığımız savunmaya devam etmeliyiz ve hücumda hem pota altında hem dışarıda top paylaşımını iyi yapmalıyız. Ribauntlarda daha dikkatli olup tempoyu arttırmamız gerekiyor. AX Armani Exchange Milan çok sert ve disiplinli bir takım. Ettore Messina çok önemli bir coach. Onun takımını yenmek ve büyük hedeflere varmak için büyük mücadele vermek gerekiyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda bir kez daha aynı coşku, aynı heyecan ve sinerji ile hep birlikte kazanmalıyız. Şampiyon yine biz olacağız! Kaldı 3!”

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