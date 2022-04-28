Türkiye Gazetesi

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa'ya dönüp kariyerini yeniden ayağa kaldırmak istiyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'den 1-2 takımla temas halinde...

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'ten kendisine Avrupa'da bir kulüp bulmasını istediğini yazdı. Sezon başında Everton'dan ayrılarak Katar takımlarından Al-Rayyan ile 2 yıllık sözleşme imzayan James, burada bunalıma girdi. James Rodriguez tekrar Avrupa'da oynamak için maaşında büyük indirime gitmeye hazır...

BURAK ELMAS GETİRECEKTİ

2014 Dünya Kupası'nda performansının ardından Monaco'dan Real Madrid'e 75 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen futbolcu, son 5 sezondur büyük bir düşüş içinde. Kariyerinde Porto, Bayern Münih ve Everton gibi kulüpler bulunan James, Al-Rayyan kulübünden yıllık 12 milyon Euro kazanıyor. Kolombiyalı yıldız, bu sezon 15 maçta forma giyerken 5 gol, 6 asist yaptı ancak mutlu olamadı.

Burak Elmas yönetimi bu süreçte James için menajeriyle temasa geçti ancak mali genel kurulda yaşanan ibra krizi ve ardından gelen istifayla görüşmeler yarım kaldı. Galatasaray'da seçilecek yeni başkanın James Rodriguez konusuna ilgi gösterip göstermeyeceği bilinmiyor.

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