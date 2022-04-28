Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçtiği ve oyuncunun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlandığı bildirildi.

Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre gelişmesi... Yeni yapılanma doğrultusunda öncelikle sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili karar verecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre’yle yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yenilgi sonrası soyunma odasında isyan Siyah beyazlı futbolcular Kasımpaşa maçı sonrası kötü oynadıklarını kabul etse de "Hakem oyunumuzu düşürdü" diyerek tepki gösterdi.