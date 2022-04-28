Türkiye Gazetesi

Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun Twitch platformunda gerçekleştirdiği yayına katılan Mario Balotelli, Boca Juniors'ta forma giymek istediğini itiraf etti.

OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI

Kalbindeki rahatsızlığından dolayı futbol kariyerini noktalayan Agüero, canlı yayına oynadığı eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi davet etti ve ona Arjantin Ligi'nde en beğendiği kulübü sordu. Balotelli’nin verdiği net cevap ise herkesi şaşırttı. Adana Demirspor’un yıldızı, "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

“ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM”

Balotelli’nin verdiği cevaba şaşıran Agüero, "Boca'nın başkanı kim biliyor musun? Juan Roman Riquelme. Riquelme seni ararsa?" diye sordu. Adana Demirspor'da bu sezon adından bahsettiren Balotelli, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" şeklinde konuştu.

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