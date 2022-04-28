Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk için geri sayımdaki Trabzonspor'un "Mutluluğa kurşun sıkma" videosu, A Spor canlı yayınında duygusal anlar yaşattı. Sunucu Melike Çelik ve yorumcusu Serdar Sarıdağ, videoyu izledikten sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

VİDEO ÇOK BEĞENİLDİ

Melike Çelik, "Çok güzel hazırlanmış, ben biraz duygulandım" derken sesi titredi. Araya giren Serdar Sarıdağ, "Çok güzel, müthiş olmuş. Sloganı müthiş" dedi. Aynı duygusallığı yaşayan yorumcuya dönen güzel sunucu, "Serdar sen niye ağlıyorsun, kötü yaptın beni de. İzleyicilerimizden özür diliyorum. Çok güzel bir video olmuş. Hem mesaj içeren hem de o renklerle bütünleşmiş önemli isimleri unutmayan, onların dilinden seslenen bir video. Tebrik etmek lazım" dedi.

EREN BÜLBÜL, KAZIM KOYUNCU, ÖZKAN SÜMER...

Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazık Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümür ve niceleri başlığıyla yayımlanan video büyük bir ilgi gördü. Videoda, 'Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi. Trabzonspor, videonun sonunda ise, "Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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