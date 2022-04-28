Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun son derbisi Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak... İkincilik yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler, yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun yapılanması üzerinde çalışan ezeli rakibine konuk olacak. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 2-2 bitmiş ve Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar bu maç sonrası ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

İki takım taraftarlarının merakla beklediği derbi tarihi açıklandı... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın hakemi ise daha sonra belli olacak.

SÜPER LİG'DE 36. HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ligde 36. haftanın programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Beşiktaş'ta Umut Meraş üzüntüsü... Derbiye yetişmesi zor Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanan futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir.

Beşiktaş'ta yenilgi sonrası soyunma odasında isyan Siyah beyazlı futbolcular Kasımpaşa maçı sonrası kötü oynadıklarını kabul etse de "Hakem oyunumuzu düşürdü" diyerek tepki gösterdi.

Jorge Jesus yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarının kafasını karıştırdı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşmenin fotoğrafları sosyal medyaya yansıyan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli takımın başına geçeceği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.