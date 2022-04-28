İtalyan basını Mino Raiola'nın öldüğünü duyurdu... 54 yaşında hayatını kaybeden Mino Raiola bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Ayrıntılar geliyor.
Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli oynamak istediği kulübü açıkladı! Kalbindeki sorundan dolayı futbol kariyerini noktalayan Arjantinli yıldız Serigo Agüero'nun yayınına konuk olan Adana Demirspor’un yıldızı Mario Balotelli çarpıcı itiraflarda bulundu. Balotelli, Arjantin’in dev kulüplerin Boca Juniors'ta forma giymek istediğini belirterek, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" açıklamasında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor, Final Four geliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde basketboldaki gibi Final Four'a geçiliyor... Devler Ligi'nde yarı finalden itirabaren çift maç eleme usulü tarihe karışacak.