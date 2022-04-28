Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de çıktığı gibi düşen, bu sezon üç teknik direktör, bir de başkan değiştiren Altay'da sular durulmuyor... İzmir'in Siyah-Beyazlı ekibininolağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul, İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde düzenlendi. Divan Kurulu Üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Denetim Kurulu adına raporu okuyan Hakan Güvener, Altay Spor Kulübü’nün toplam borcunun 371 milyon 74 bin 30 lira 5 kuruş olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU MUHALİFLERİ

Raporların okunmasının ardından üyelere söz verilirken, bir üyenin konuşmasında, “Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nu ibra etmemeye davet ediyorum” demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü. Genel kurulun düzenlendiği salona çevik kuvvet polisleri girdi.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken, Özgür Ekmekçioğlu da kendisine sosyal medyadan hakaret ettiğini ileri sürdüğü bir üyeye bağırarak, “Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım” dedi.

Divan Kurulu, olayların yatışması için genel kurula ara verdi.

Altay Spor Kulübü Başkanı görevini bıraktı Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

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