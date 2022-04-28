Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp ile yeniden masaya oturdu. Liverpool, Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Pepijn Lijnders ile Peter Krawietz'in 2024 yılında bitecek sözleşmelerinin, iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ÜÇ KULVARDA ZİRVEYE OYNUYOR

Bu sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Klopp yönetimindeki Liverpool, lider Manchester City'nin bir puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde, İngiltere Federasyon Kupası'nde ise finalde yoluna devam ediyor.

YEDİ YILDA BEŞ KUPA KAZANDI

2015 yılından bu yana İngiltere temsilcisini çalıştıran Alman teknik adam, bu süreçte birer lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

"BİRAZ ARA VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Bu arada, Klopp, daha önce Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında sona ermesinin ardından bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti.

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