Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalya'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. Şahin, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı paylaşarak ona verdiği sözü öğrencilere açıkaldı. Şahin, 16 yaşında sponsoru aracılığıyla Ronaldo ile tanışma fırsatı yakaladığını anlatarak, "5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bir öğrencinin "Ronaldo ya da Messi ile bir anınız var mı?" sorusuna Nuri Şahin, "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da dünya kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmasını istedim. Tanıştım ve bana bir forma hediye etmişti. 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi. Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Tarihin en büyük futbolcusu, Ronaldo benim için çok değerli. İnsanlık bakımından da öyle" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor’dan Galatasaray’ın ‘Nuri Şahin’ iddialarına sert cevap: Etik dışı bir yöntem Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk’ün "Hoca adaylarımız Nuri Şahin ve Okan Buruk" açıklamalarına Antalyaspor’dan cevap geldi. Resmi sitesinden paylaşım yapan Akdeniz ekibi, "Hiçbir değerimizin seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu. Antalyaspor’un paylaşımı ise gündem oldu.

Antalyaspor’da boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin getirildi Sürpriz bir şekilde Ersun Yanal’la yollarını ayıran Antalyaspor’un yeni hocası belli oldu. Antalyaspor’da Boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin getirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, aktif kariyerine devam edeceği, aynı zamanda hocalık yapacağı iddia edildi.

Nuri Şahin Antalyaspor ve Türk futboluna katkı sunmak istiyor Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kariyerinin son yıllarını Türkiye'de geçirme fikriyle Antalya'yı seçtiğini, saha içinde ve dışında Türk futboluna katkı sunmak istediğini söyledi.