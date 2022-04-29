Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’yi bu sezon dünya yıldızları değil, çubuklu altında yıldızlaşan oyuncular taşıyor. Dünya yıldızı Mesut Özil ile Premier Lig apoletli Ozan Tufan’ın kadro dışı olduğu, Brezilya, Bayern Münih, Marsilya formaları giymiş Gustavo ile Arjantin, Bayern, Napoli, Atletico ve Milan’da top koşturmuş Sosa’nın kayıplara karıştığı ortamda ‘amatör ruh’ ortaya çıktı. Can çekişen Ankaragücü’nden alınan Altay kalesinde devleşirken, mevkii dışında oynayan Ferdi ile Osayi alkışları topluyor.

SAVAŞANLARIN ZAFERİ

Ferdi Hollanda 2. Ligi’nden, Osayi de Championship’ten transfer edilmişti. Savunmanın göbeğinde ve sol bekte önemli işler yapan Attila Szalai, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden geldi, Kongo’nun kaptanı Tisserand’ın önüne geçti. Portekiz 2. Ligi’nden Miguel Crespo ile Bundesliga 2’den Serdar Dursun taraftarın gönlüne taht kurdu. ABD’den gelip sarı lacivertli takımdaki performansıyla Uruguay Millî Takımı’na seçilen Rossi’yi de unutmak olmaz. Yani formayı isimler değil hak edenler kaptı.

KARTAL KENDİNİ YAKALAYACAK

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılırsa İsmail Kartal, kendisinin 2014-15’teki 7 maçlık galibiyet rekorunu egale etmiş olacak.

2010-11 sezonu krizi bitmiyor! Fenerbahçe'den sert tepki: Şizofrenik bir tutum Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındanki 2010-2011 sezonu şampiyonluğu krizi bitmek bilmiyor. Son olarak Fenerbahçe yönetimi tarafından yapılan açıklama ile bordo-lacivertli kulübe ve duruma kayıtsız kaldığı düşünülen TFF'ye tepki gösterildi.